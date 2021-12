Senador democrata trava proposta de reformas sociais de Joe Biden

A principal promessa eleitoral do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden — uma proposta de investimento a níveis históricos em apoios sociais, na educação e no combate às alterações climáticas —, parece ter fracassado, este domingo, ao fim de meses de duras negociações no interior do Partido Democrata. Numa entrevista no canal conservador Fox News, o senador democrata Joe Manchin — cujo voto é essencial para a aprovação da proposta, conhecida como Build Back Better —, disse que deu por terminadas as discussões com os seus colegas da ala progressista.