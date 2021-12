Testes à porta de discotecas, jovens resistentes: a noite a tentar sobreviver

A música e dança de Gil Batista entretêm quem pacientemente aguarda na longa fila para fazer um teste rápido à covid-19. Noite de sexta-feira, pouco passa das 23h30, e no posto móvel montado no Cais do Sodré, em Lisboa, há sempre pessoas novas a chegar. Já que tem de esperar na fila, Gil aproveita para fazer um directo para o Instagram com os amigos, transmitindo uma performance de street dance. No sábado, o jovem de 23 anos teria uma competição de dança para a qual precisa de um teste negativo. Está na fila para perguntar sobre o resultado do que fez há algumas horas e que ainda não chegou.