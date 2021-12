Morreu Carlos Marín, cantor dos Il Divo

O cantor espanhol Carlos Marín, de 53 anos, membro do grupo Il Divo, morreu este domingo. O anúncio foi feito pela banda, através das redes sociais. “Com grande pesar, fazemos saber que o nosso amigo e companheiro Carlos Marín morreu. Os seus amigos, familiares e fãs sentirão a sua falta”, lê-se numa mensagem partilhada no Instagram e no Twitter.

Durante a semana, o músico foi internado nos cuidados intensivos do Hospital Real de Manchester, no Reino Unido, onde se encontrava em coma induzido. Segundo a televisão espanhola TVE, o cantor tinha testado positivo à covid-19.

O barítono Carlos Márin integrava os Il Divo desde 2003, quando o quarteto foi fundado pelo produtor Simon Cowell, conhecido pelas participações no júri das edições britânicas e norte-americanas dos programas de talentos Got Talent​​ e The X Factor​, com quatro cantores de quatro nacionalidades — inspirado por Os Três Tenores de Plácido Domingo, José Carreras e Luciano Pavarotti.

Contam com 160 discos de ouro e platina em 33 países e mais de três milhões de álbuns vendidos. Em Portugal, ocuparam muitas vezes o top nacional e já actuaram oito vezes — sempre com salas esgotadas.

Os Il Divo tinham concerto marcado em Lisboa precisamente para esta noite de domingo, na Altice Arena, e no dia seguinte no Multiusos de Gondomar.