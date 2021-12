Hotéis e restaurantes defendem que salários não explicam falta de trabalhadores

Há falta de trabalhadores no sector do turismo, dizem duas grandes associações do sector, e o problema tem de ser resolvido através de medidas como o recurso a imigrantes, que pode ser impulsionado com o recente acordo de mobilidade da CPLP, e acções de curta formação e reconversão. Até porque, defendem, o problema não se centra nos níveis salariais.