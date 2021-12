Sp. Braga cura-se do trauma com golo aos 45 segundos

Com esta vitória, os minhotos chegam aos 28 pontos, no quarto lugar, a nove do terceiro do Benfica.

Não haverá melhor forma de reagir a uma derrota traumática do que entrar no jogo seguinte a vencer por 1-0. Foi isto que aconteceu neste domingo ao Sp. Braga, que bateu a Belenenses SAD por 1-0, no Minho, em jogo da ronda 15 da I Liga.

Com este resultado, os bracarenses chegam aos 28 pontos, no quarto lugar, a nove do terceiro, ocupado pelo Benfica, enquanto a equipa lisboeta se mantém na cauda da tabela, com apenas oito pontos – está a quatro do Tondela, primeira equipa em zona de salvação.

Quando se diz que o Sp. Braga entrou a ganhar 1-0 não é, evidentemente, uma premissa literal, mas quase. Depois da derrota (5-1) frente ao Boavista, que ditou a eliminação da Taça da Liga, os minhotos entraram com o conforto de marcarem aos 45 segundos, num lance em que o ala Francisco Moura rompeu por zona central e aproveitou o “adormecimento” de Calila para não ter oposição a preceito. Iuri Medeiros isolou-o e Moura finalizou.

A equipa de Carlos Carvalhal pôde, então, partir para um jogo tranquilo, até porque o conjunto que estava a perder era pouco mais do que inofensivo. A Belenenses SAD poucas vezes conseguiu atacar e menos ainda fazê-lo com perigo. O Sp. Braga, por outro lado, mesmo sem ter sido impressionante, somou algumas oportunidades de golo na primeira parte, mas sempre sem sucesso.

A segunda parte já foi diferente. A Belenenses SAD chegou-se à frente, teve mais bola e aproveitou alguma aparente falta de frescura física nos jogadores minhotos, patente no atraso repetido a chegarem ao portador da bola.

É certo que não houve muito perigo para Matheus, mas houve, globalmente, mais Belenenses SAD no Municipal de Braga, algo que Carvalhal tentou contrariar. Trocou Iuri Medeiros e Mario González, dois jogadores de rasgo e espaço, por Abel Ruiz e Piazón, um de apoios frontais e jogo combinativo, e outro de futebol entre linhas e consciência na posse. Essas alterações estabilizaram novamente o Sp. Braga, que ainda foi buscar a Lucas Mineiro uma maior agressividade do que tinha em André Horta.

Essa estabilização estancou o futebol da Belenenses SAD, mas esteve longe de significar bom futebol por parte dos minhotos, que mantiveram uma segunda parte bastante mais cinzenta.

Houve, ainda assim, dois bons lances de Abel Ruiz: aos 75’ rodou bem e rematou para defesa de Luiz Felipe e aos 76’ isolou-se e rematou ao poste.