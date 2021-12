Nápoles vence AC Milan e sobe ao segundo lugar

O Nápoles venceu hoje por 1-0 em casa do AC Milan, para a 18.ª jornada, e ascendeu do quarto ao segundo lugar da Série A italiana, liderada com quatro pontos de vantagem pelo Inter Milão.

A vitória do Nápoles em San Siro foi alcançada com um golo do macedónio Eljif Elmas, aos cinco minutos, e a emoção rondou até ao apito final, em que o AC Milan viu um golo invalidado, nos descontos, por posição de fora de jogo.

O Nápoles passa a somar 39 pontos na segunda posição da Série A, a quatro do líder Inter Milão, em igualdade pontual com o AC Milan, que desceu a terceiro, e com mais dois do que a Atalanta, que caiu do terceiro para o quarto posto.

A Fiorentina empatou a 2-2 na recepção ao Sassuolo, recuperando de uma desvantagem de dois golos, e falhou a ultrapassagem à Juventus e à Roma, do treinador português José Mourinho, sendo que as três equipas somam os mesmos 31 pontos.

Gianluca Scamacca, aos 32’, e Davide Fratessi, aos 37’, colocaram o Sassuolo a vencer por 2-0, mas a Fiorentina anulou a vantagem e empatou a 2-2 pelo sérvio Dusan Vlahovic, aos 51’, e pelo uruguaio Lucas Torreira, aos 61’.

O Torino venceu por 1-0 o Verona, do português Miguel Veloso, com um golo de Tommaso Pobega, aos 26’, que actuou desde os 25 minutos reduzido a 10 elementos devido à expulsão de Giangiacomo Magnani.

Com os três pontos conquistados, o Torino passa a somar 25 na 10.ª posição da Série A, ultrapassando o Verona, que segue na 13.ª posição, com 23, tendo entre ambos Sassuolo (11.º) e Bolonha (12.º), com 24.

Spezia e Empoli empataram a 1-1 num jogo em que os dois golos foram marcados nas próprias balizas. Riccardo Marchizza colocou o Spezia na frente, com um autogolo aos 50’, e o grego Dimitrios Nikolaou respondeu com o golo do empate do Empoli, marcado na própria baliza, aos 71’.

O Spezia segue na 17.ª posição, com 13 pontos, sendo a primeira equipa acima da linha de despromoção, enquanto o Empoli ocupa o nono posto, com 27, a um ponto da Lazio, oitava.

A Sampdoria, do português Adrien Silva, empatou a 1-1 na recepção ao Veneza, numa partida que teve um golo a abrir para a equipa da casa, por Manolo Gabbiadini, no primeiro minuto, e outro a fechar para os visitantes, pelo francês Thomas Henry, aos 87’.

Sampdoria e Veneza seguem nas 15.ª e 16.ª posições, respectivamente, com 19 e 17 pontos, com uma margem mais ou menos tranquila sobre a linha de despromoção, que está referenciada nos 10 pontos do Génova (18.º).