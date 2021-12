Manchester City sem problemas em Newcastle

Foi mais um domingo normal para o Manchester City na Premier League. A formação orientada por Pep Guardiola não teve grandes problemas na deslocação a Newcastle, com um triunfo por 0-4 que a deixa a salvo de qualquer aproximação do Liverpool no topo da Premier League inglesa.

Depois dos 7-0 ao Leeds há cinco dias, foi mais uma vitória de goleada para o City (adversário do Sporting nos quartos-de-final da Liga dos Campeões), desta vez no campo do novo rico Newcastle, que continua no fundo da tabela apesar do grande investimento da família real saudita. Esse investimento ainda não dá frutos (o Newcastle está em penúltimo), ao contrário do City, que tem um projecto mais do que consolidado com os seus donos de Abu Dhabi.

Esta foi uma vitória com forte marca portuguesa. Logo aos 5’, num cruzamento difícil e em esforço de João Cancelo a partir da direita, Rúben Dias apareceu sozinho na grande área para fazer o 0-1 de cabeça. E aos 27’, foi o próprio Cancelo a fazer o 2-0, num excelente pontapé de fora da área.

Na segunda parte, mais dois golos para o Manchester City, de Mahrez, aos 63’, após passe de Zinchenko, e de Raheem Sterling, aos 86’, com assistência de Gabriel Jesus.

Este triunfo deixou o City com 44 pontos, mais quatro que o Liverpool, que defronta neste domingo o Tottenham, em Londres, e mais seis que o Chelsea (38), que não conseguiu melhor do que um empate sem golos no campo do Wolverhampton Wanderers, de Bruno Lage, que alinhou de início com quatro portugueses – José Sá, Rúben Neves João Moutinho e Daniel Podence, com Trincão a entrar no decorrer da segunda parte.