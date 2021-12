Empate foi mal menor para o Liverpool

Não foi a melhor das tardes para o Liverpool. Depois do triunfo do Manchester City em casa sobre o Newcastle, a formação orientada por Jurgen Klopp não conseguiu acompanhar o ritmo do líder da Premier League inglesa, ficando-se por um empate (2-2) em Londres com o Tottenham. Com este empate, os “reds” ficaram com 41 pontos, menos três que os “citizens”.

A divisão de pontos acabou por ser um mal menor para o Liverpool tendo em conta a forma como o jogo decorreu. O Tottenham colocou-se em vantagem aos 13’, com um golo de Harry Kane, apenas o seu segundo da temporada na Premier League. Os “reds” nivelaram antes do intervalo, aos 35’, com um cabeceamento de Diogo Jota após cruzamento de Robertson.

O lateral-esquerdo escocês acabaria por estar nos melhores e nos piores momentos do Liverpool. Foi dele o golo que colocou o Liverpool em vantagem aos 69’ e, depois de Son conseguir o empate aos 74’ (com um grande erro do guardião Allison), acabaria por ser expulso com vermelho directo após uma falta violenta sobre Emerson - o árbitro começou por lhe mostrar o amarelo, mas a cor do cartão mudou para vermelho após rever as imagens do lance.