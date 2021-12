Darwin e Rafa alimentam 7-1 do Benfica sobre o Marítimo

“Encarnados” superaram, na 15.ª jornada, os números do triunfo diante do Sp. Braga, até agora o melhor resultado em casa.

À derrota com o Sporting no derby, o Benfica respondeu neste domingo com a terceira vitória consecutiva no Estádio da Luz, depois dos triunfos sobre Dínamo Kiev (Champions) e Sp. Covilhã (Taça da Liga). Os “encarnados” golearam o Marítimo (7-1), na 15.ª jornada, num recital ofensivo com assinatura de Rafa e Darwin.

O bom momento que o avançado uruguaio atravessa foi bem visível logo nos primeiros 20 minutos, com dois golos - primeiro uma finalização com o pé direito na área, depois um cabeceamento eficaz a cruzamento de João Mário. Antes do intervalo, Gilberto também colocou o nome na folha de marcadores, após passe de Rafa.

E Rafa seria determinante também na segunda parte. Com um chapéu logo aos 48’ elevou a contagem para 4-0 e mais tarde assistiu Yaremchuk para o 5-0. O 6-0 esteve próximo num par ocasiões, por Darwin e Yaremchuk, e seria já sem os dois avançados em campo que o Marítimo iria reduzir, num cabeceamento de Alipour (81').

Um dos dois atacantes saídos do banco do Benfica foi, porém, a tempo de também fazer mossa na baliza madeirense. Seferovic ganhou na profundidade e cruzou atrasado para a entrada de Gonçalo Ramos, que concluiu de primeira.

Foi um golo que permitiu aos “encarnados” chegarem aos 45 golos no campeonato e igualarem o melhor resultado em casa nesta temporada, o 6-1 aplicado ao Sp. Braga. Mas ainda havia tempo para elevar a contagem, com Seferovic a certificar-se de que todos os avançados que jogaram fizeram o gosto ao pé: no caso, foi um golo de cabeça, aos 90+1’.