Boavista vence Moreirense e dá salto na classificação

O Boavista venceu este domingo o Moreirense, por 1-0, com golo de Hamache, em partida da 15.ª jornada da I Liga, quebrando um “jejum” de quase quatro meses no campeonato, o que permitiu à equipa de Petit saltar para o nono lugar da classificação, com 15 pontos, mas seis do que os minhotos, penúltimos da tabela.

Animado pela goleada imposta ao Sp. Braga, na Taça da Liga, o Boavista precisava, ainda assim, de conseguir o que já não lograva desde finais de Agosto, quando averbou pela última vez uma vitória no campeonato.

Com um jogo em atraso, os minhotos apresentaram-se no Bessa sob a ameaça de resvalarem para o último lugar, circunstância que poderá ter condicionado o jogo do Moreirense, que assim se viu dominado pelo Boavista durante praticamente toda a primeira parte.

Mais dinâmicos, os portuenses construíram lances suficientes para justificarem o golo que surgiu aos 34 minutos, por Hamache, em lance contestado pelos “cónegos”, a reclamarem falta no início da jogada. O VAR nada descortinou e o árbitro francês Jérémie Pignard confirmou o golo que Kewin Silva tinha negado a Yusupha Njie dez minutos antes.

A segunda parte revelou um Moreirense mais competente e perigoso, o que resultou num golo de Rafael Martins, anulado por fora de jogo, mas a confirmar a mudança de atitude e capacidade de organização que deixou o Boavista na expectativa, atento a nova ocasião para ampliar a vantagem.

Até final, porém, nenhuma equipa conseguiria alterar o rumo dos acontecimentos.