Benfica sem Jesus enfrenta Marítimo em fase de retoma

Depois dos triunfos sobre Dínamo e Sp. Covilhã, “encarnados” tentam retomar, também no campeonato, as vitórias no Estádio da Luz.

O regresso do Benfica ao Estádio da Luz para o campeonato, depois do desaire diante do Sporting, está marcado para esta tarde (17h, BTV), mas far-se-á sem Jorge Jesus no banco. À imagem do que aconteceu já frente ao Sp. Covilhã, para a Taça da Liga, será João de Deus a comandar as tropas “encarnadas”, com o objectivo de ultrapassar um Marítimo que ainda não perdeu sob as ordens de Vasco Seabra.

Na 15.ª jornada da Liga, o Benfica procura dar seguimento aos dois triunfos anteriores em casa (Taça da Liga e Liga dos Campeões, diante do Dínamo Kiev) e à goleada obtida em Famalicão, na ronda anterior. Para isso, já deverá contar com o argentino Otamendi no eixo da defesa (vítima de um assalto violento, o central foi poupado na partida anterior) e deverá retomar as opções habituais no “onze”, depois de uma maior rotação promovida a meio da semana, no derradeiro capítulo da fase de grupos da Taça da Liga.

Com Darwin Núñez a atravessar um grande momento, resta saber quem preencherá o provável tridente ofensivo juntamente com o uruguaio e Rafa: Seferovic, Yaremchuk ou até Everton, serão as hipóteses mais fortes num contexto em que Jorge Jesus continuará de fora, a cumprir o castigo de 15 dias que lhe foi imposto pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Do lado do Marítimo, a troca de Julio Velázquez por Vasco Seabra no banco está a dar frutos. Em três partidas, o técnico português soma duas vitórias (Paços de Ferreira e Santa Clara) e um empate (Boavista) no campeonato, resultados que permitiram aos insulares instalar-se a meio da classificação.

“Se estivermos no nosso melhor nível, seremos certamente competitivos nos jogos. Sabemos que vamos passar por dificuldades, no entanto, queremos olhar para o adversário e sentir que também poderemos criar-lhe dificuldades. Queremos um Marítimo destemido”, projectou Vasco Seabra, que volta a poder contar com o central Zainadine, após castigo. De fora fica outro defesa, o brasileiro Léo Andrade, a cumprir um jogo de suspensão.