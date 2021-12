Morreu Richard Rogers, co-criador do Centro Pompidou, para quem a arquitectura era mais que arquitectura

No início dos 1940, preso num novo país, a sofrer as agruras da Segunda Guerra Mundial, insultado na escola, onde não lhe viam grande futuro pela dislexia que só seria diagnosticada anos depois, dificilmente lhe poderíamos imaginar o futuro que teve. Mas foi daí, desse contexto, que nasceu Richard Rogers, o arquitecto italo-britânico que morreu aos 88 anos, vencedor do Pritzker em 2007, co-autor do Centro Pompidou, um dos responsáveis por popularizar a arquitectura hi-tech, defensor de uma arquitectura socialmente empenhada, sustentável, ecológica.