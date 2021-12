Palcos da semana

O homem-tigre e outras noites mágicas

Quem não tiver vontade de exclamar Fuck 2021 (and 2020), I Got the Blues! que se acuse. Todos os outros podem contar com The Legendary Tigerman para soltar o grito. Paulo Furtado reformula a proclamação que começou a fazer há 20 anos, na Zé dos Bois, e retoma o concerto “tradicional” do dia de Natal. Enquanto o homem-tigre não chega, a galeria tem jazz para adornar a quadra, com o ciclo Night Magic. Programado por Gabriel Ferrandini, traduz-se em três noites por conta de Miguel Mira, Mariana Dionísio & Ricardo Toscano, Inês Malheiro, Rodrigo Amado Refraction Quartet, Pedro Gomes e Ferrandini/Pinheiro/Sousa.

Fado e amor a Carlos do Carmo

António Serrano, Agir, Camané, Carminho, Dino D’Santiago, Jorge Palma, Marco Rodrigues, Mariza, Pedro Abrunhosa, Ricardo Ribeiro e Tito Paris. Diferentes gerações e estilos, mas um traço comum: todos se cruzaram com Carlos do Carmo de alguma forma. E todos vão estar no mesmo palco para lhe prestar homenagem, com interpretações (fadísticas e outras) do repertório do mestre. O concerto acontece na recta final do ano que começou com o desaparecimento do grande senhor da canção portuguesa e, simbolicamente, no dia em que faria 82 anos. Alguns partilharam com ele o disco de duetos Fado É Amor, que o cantor lançou em 2013. É o título desse álbum que vem dar nome a este tributo.

Tiago saído da toca

Tiago Bettencourt salta da sala da sua casa para a sala de espectáculos mais icónica de Lisboa: é o ambiente de Tiago na Toca – a colecção de lives que fez, a partir do seu sofá, durante os confinamentos – a ganhar uma extensão ao vivo, no Coliseu dos Recreios. O momento funcionará, nas suas palavras, como “fim de ciclo e agradecimento”. “Quero celebrar com todos os que me fizeram tanta companhia o facto de finalmente, depois de tanto esforço, estarmos realmente, fisicamente, na mesma sala”. Rodeado pelos fãs, num concerto em formato 360º, recria o intimismo daquelas sessões em que emprestou voz e instrumentos a versões de canções de Springsteen, Bowie, Dylan, Cohen, Beatles, Jorge Palma, Ornatos Violeta, Billie Eilish e muitos outros. Com ele vão três convidados especiais: Pedro Puppe, David Fonseca e Marco Paulo. Os fãs podem aproveitar a oportunidade para levar para casa o livro Caminho Rumo ao Eclipse, que regista o que Bettencourt fez no Verão passado: uma peregrinação musical pelo Caminho de Santiago, pautada por seis pequenos concertos em “locais idílicos deste percurso”, todos em Caminha, com o álbum Rumo ao Eclipse (2019) na bagagem. O registo fotográfico, que dá também acesso a sons e filmes, estará em pré-venda no espectáculo.

O tempo d’Os Quatro e Meia

Vem aí “um concerto com sabor a cacau quente e filhoses” que até conta com “um pequeno ajudante do Pai Natal”. A promessa vem d’Os Quatro e Meia, banda portuguesa que, mesmo tendo apenas dois álbuns – Pontos nos Is (2017) e O Tempo Vai Esperar (2020) – e um terceiro a caminho, tem protagonizado um fenómeno de airplay radiofónico, salas esgotadas e prémios arrecadados. Para Braga, prepararam um espectáculo especial de Natal. Quem não conseguir bilhete pode sempre pôr no sapatinho ou na lista de desejos para 2022 um lugar naquele que é anunciado como o maior concerto da carreira – um “desafio colossal”, nas palavras dos próprios. Está marcado para 25 de Junho, no Estádio Municipal de Coimbra, a cidade que os viu nascer.

Retratos e memórias

Domingos Sequeira, José Malhoa, Velázquez e Pedro Cabrita Reis assinam algumas das obras que, desde ontem, podem ser vistas no Edifício dos Leões, na exposição Em Boa Memória - Retrato, Humanidade e Futuro. É o primeiro momento de um ciclo expositivo resultante de uma parceria entre o Santander – que tem a sua sede no dito edifício lisboeta, com a sua fachada imponente no número 88 da Rua do Ouro – e o Museu Nacional de Arte Antiga. Também a Fundación Banco Santander contribui para o conjunto exibido, “conferindo uma dimensão ibérica ao percurso artístico do retrato”, frisa a nota de imprensa, numa exposição que se debruça sobre “questões como a busca da identidade ou o perpetuar da memória do indivíduo”.