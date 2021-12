“Já está? Não doeu nada, eu nem senti”: vacinação contra a covid-19 de crianças já começou

Ainda não era meio-dia e já mais de 1200 crianças entre os cinco e os 11 anos tinham, neste sábado, recebido a primeira dose da vacina contra covid-19 no maior centro de vacinação do país, instalado na Feira Internacional de Lisboa (FIL). Foi num misto de alívio, ansiedade e nervosismo pela picada da agulha que a vacinação se desenrolou ao longo da manhã. Heitor Campos tem 11 anos e já há muito que ansiava por este momento. Uma vez vacinado e a caminho do recobro diz estar “muito feliz”.