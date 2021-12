Portugal continental começa a vacinar crianças até aos 11 anos este sábado. Há cerca de 77 mil inscritos. As crianças entre os 9 e os 7 anos serão vacinadas a 6,7,8 e 9 de Janeiro e as crianças de 6 e 7 anos a 15 e 16 de Janeiro. Por fim, a vacinação das crianças com 5 anos fica marcada para 22 e 23 de Janeiro.