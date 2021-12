O paraíso da reforma e o pesadelo da estufa

O comportamento de um grupo não define uma corporação, mas uma corporação, seja ela qual for, não pode tolerar ter entre os seus quem tenha um comportamento odioso como o destes militares da GNR.

Os sete militares do Destacamento Territorial de Odemira acusados pelo Ministério Público de torturar e humilhar imigrantes do Bangladesh, Nepal e Paquistão (por “satisfação e desprezo”) exibem um sadismo digno do pior das imagens que vimos em Abu Ghraib. Três deles são reincidentes, pois tinham sido condenados por agressões a imigrantes, dois estão suspensos e os outros cinco aguardam a aplicação de sanções.

O caso remonta a 2019. Convém relembrar o seguinte: o Tribunal Judicial de Beja proibiu quatro destes militares do posto de Vila Nova de Milfontes de continuarem a exercer funções durante dois a dois anos e meio, mas o Tribunal da Relação de Évora ordenou que fossem reintegrados porque as penas não excediam os três anos. Do que agora estamos a falar é da abertura de um inquérito paralelo, desencadeado por uma escuta da Polícia Judiciária para investigar novos crimes.

O comportamento de um grupo não define uma corporação, mas uma corporação, seja ela qual for, não pode tolerar ter entre os seus quem tenha este comportamento, o que nem sempre se verifica, com aconteceu no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

O Ministério da Administração Interna até criou um Plano de Prevenção de Manifestações de Discriminação nas Forças e Serviços de Segurança em Abril deste ano. Mas um plano não serve de nada se as hierarquias não forem as primeiras a punir quem utiliza a sua função em nome do Estado para as práticas mais tenebrosas de abuso de poder. O consulado de Eduardo Cabrita foi o oposto disto.

Os imigrantes em Portugal não têm todos o mesmo estatuto. Alguns beneficiam da isenção de impostos, como acontece no caso dos pensionistas estrangeiros de países da União Europeia, que gozam da regalia de não pagarem impostos nem cá nem no país de origem.

E, depois, há os outros: aqueles que não têm reformas douradas nem dinheiro para vistos gold. Esses, os extracomunitários, são duplamente penalizados por serem estrangeiros. São sujeitos ao calvário burocrático e prolongado do serviço de estrangeiros, como são vítimas das brutalidades mais condenáveis, seja no aeroporto de Lisboa seja nos postos da GNR do Alentejo.

Há anos e anos que sabemos que os imigrantes são mais do que vantajosos para o saldo demográfico nacional e para os cofres da Segurança Social (que lucraram 5,2 mil milhões com as suas contribuições). Este país não pode ser o paraíso da reforma de uns e o pesadelo da estufa de outros. Ambos merecem o mesmo respeito.