PSD, um congresso com o doce aroma do poder

O doce aroma da proximidade do poder tomou conta do PSD e parece finalmente conceder a Rui Rio dias de liderança tranquila. As sondagens não são ainda auspiciosas para o partido, mas a tendência ajuda. Seis anos de desgaste do PS e os sinais de que nas hostes socialistas deixou de haver certezas inabaláveis sobre uma vitória, alimentam a confiança. Uma mudança política protagonizada pelo PSD deixou de ser uma miragem e esse horizonte funciona como uma cola capaz de unir um partido que na intimidade permanece desunido. Com excepção de Miguel Pinto Luz, as oposições ao líder baixaram as armas porque usá-las quando o PSD tem uma hipótese, remota, mas real, de voltar ao poder seria suicídio.