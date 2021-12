É um open space onde se trepa para as reuniões — e nem falta karaoke

Começaram por ser 21 — hoje são 150 funcionários. Logo, para tamanha equipa, há que ter um espaço à medida. Os escritórios da New Work SE, grupo que inclui marcas como a Xing, Kununu ou Honeypot, e outras na área do futuro do trabalho, estendem-se por 3000 metros quadrados em Matosinhos.

"Quando surgiu o desafio de crescer e criar este novo escritório na New Work, todos os colaboradores foram chamados a participar e partilhar o que consideravam importante existir, e o que seria mais importante para que pudessem trabalhar e viver melhor o escritório", relata o projecto Living Offices.

Assim, surgiu um escritório em que, por exemplo, quase todas as paredes são de vidro — há transparência e luz, mas também privacidade. É um open space, mas há muitas salas de reunião, como foi pedido: há blocos coloridos por todo o escritório e é só subir uns degraus para encontrar um novo espaço de trabalho ou relaxamento. E, quem quiser, pode sempre passar pelo karaoke, junto à cortina amarela.