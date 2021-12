A direita ou é liberal ou não é alternativa

É uma infelicidade que, nos últimos anos, o PSD e o CDS se tenham deixado bloquear intelectualmente pela desconfiança das ideias liberais – o PSD com medo de parecer de direita, o CDS com medo de parecer de esquerda.

Faltam apenas 43 dias para as legislativas e ainda não é possível perceber o que é que estará realmente em jogo nessas eleições. Conhecemos o caminho do PS, que há-de ser mais ou menos o que nos foi oferecido nos últimos seis anos: um país resignado a viver modestamente, sob a protecção do Estado e da “Europa”. Mas que alternativas estão em cima da mesa? Porque é que, para os outros partidos, é urgente correr com António Costa, Pedro Nuno Santos e companhia? Qual a mensagem essencial ou o programa de medidas com que nos querem convencer a entregar-lhes o nosso precioso voto?