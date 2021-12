Quem tem amigos não morre na cadeia

Terá sido este ditado que João Rendeiro não teve em conta ao fugir. Deixou ficar para trás os amigos e ontem de manhã tivemos oportunidade de ver um juiz, nada impressionado com o personagem que tinha na frente, decidir com a serenidade, racionalidade e bom senso que se pede à Justiça.

E, pareceu-me, Rendeiro teve direito a uma apreciação do seu caso dentro do que se espera da Justiça num país democrático. Defendido pela nata dos advogados sul-africanos porque, para isso, não precisa de amigos mas sim de dinheiro e isso parece não faltar. Cometeu, quiçá, outro erro crasso para quem anda fugido. Veio à TV dar recados à Justiça e ao Estado português a partir da África do Sul. Não contou que as autoridades e justiça locais também vêm televisão e não iam querer cair no ridículo das suas congéneres portuguesas. Mas quem ri por último ri melhor. A ver vamos.

José Pombal, Vila Nova de Gaia

A PJ e a detenção de Rendeiro

Muito se tem comentado a actuação da Polícia Judiciária portuguesa que culminou na detenção de João Rendeiro na África do Sul. No entanto, convém salientar que os agentes da PJ são pagos para trabalhar. E, se não fosse a excelente actuação da polícia sul-africana, que não se intimidou com os milhões de euros de Rendeiro, este teria sumido. Devemos, isso sim, pugnar por melhores condições de trabalho para os valorosos servidores públicos da PJ, ao invés de elevar louvores. Palavras leva-as o vento.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Privatizações à pressa

Muito se tem publicado sobre a EDP, os alegados casos de corrupção à sua volta e os custos da energia. Não se fala dos “porquês” da privatização (os portugueses não ganharam absolutamente nada com isto) e do modo como esta foi efectuada, em particular a privatização (inédita na União Europeia) da sua rede física. Também inédito foi “privatizar” para uma empresa que afinal depende indirectamente do poder que dirige o Estado chinês. Ou seja, privatizou-se para um Estado… Tem ainda passado despercebida a questão, no mínimo estranha, de o negociador nomeado pelo Estado português (governo de Passos Coelho) para negociar a privatização ter sido, após esta concretizada, designado para a administração da mesma empresa. Aliás, recorde-se que o mesmo governo privatizou a ANA (aeroportos) em favor da empresa francesa Vinci, tendo imediatamente assumido funções na nova empresa um membro proeminente do partido do poder na altura. Ambos os casos parecem mostrar um relacionamento muito chegado entre o poder no tempo da troika e as empresas que este favoreceu nas privatizações. O facto de o Ministério Público não ter mostrado interesse em investigar estes casos é surpreendente.

Luís Taylor, Porto

Linha circular e desalojados do Metropolitano de Lisboa

O PÚBLICO tem dado notícia sobre a situação dos residentes nos quatro edifícios da Colina da Estrela despejados em resultado das obras em curso por perigo de derrocada. Sobre as obras do Metro já muito se disse destacando pelo alto valor informativo, a reportagem de Ana Leal emitida no dia 10 pela CMTV.

A obra em curso é ilegal por violação do art.º 282.º-1 da Lei do Orçamento 2/2020 o qual impõe que “o governo promove durante o ano de 2020, as medidas necessárias junto da empresa Metropolitano de Lisboa para suspender o processo da construção da linha circular entre o Cais do Sodré e o Campo Grande, devendo dar prioridade à expansão da rede... até Loures, bem como a Alcântara...”.

Neste sentido já se havia pronunciado maioritariamente a AR em resolução aprovada em Julho de 2019 mas, se uma resolução não tem força de lei, as normas da lei do Orçamento têm valor reforçado e impõem-se ao governo, devendo ser cumpridas.

Ao violar a norma legal supra citada, o governo minoritário do PS impôs ao país um projecto perigoso na sua execução, violador dos direitos dos utentes da rede do metro provenientes de toda a área metropolitana de Lisboa, pondo em perigo o património classificado da colina da Estrela e a vida e direitos das pessoas que nela residem.

Porque a CML aprovou em Novembro último moção no sentido da suspensão da obra, chegou o momento de passar das palavras aos actos devendo instaurar providência cautelar face ao perigo iminente de derrocadas, impondo o cumprimento do art.º 282.º-1 da lei 2/2020.

Maria das Dores Vicente Pereira, Lisboa