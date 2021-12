Protesto da oposição no Sudão interrompido por ataque com gás lacrimogéneo

Milhares de apoiantes do movimento da oposição no Sudão, as Forças para a Liberdade e Mudança, foram atingidos com gás lacrimogéneo durante um protesto na capital, Cartum, na sexta-feira.

Segundo testemunhos citados pela agência Reuters, não havia sinais da presença das forças de segurança sudanesas, e a origem do gás lacrimogéneo é desconhecida.

Os protestos em larga escala são uma resposta ao golpe militar de Outubro, e prosseguiram depois de um acordo anunciado no dia 21 de Novembro, quando os militares voltaram a pôr no poder o antigo primeiro-ministro, Abdalla Hamdok, que estava em prisão domiciliária.

O acordo foi mal recebido pela oposição, que via o ex-chefe do Governo sudanês como um símbolo da resistência ao domínio militar no país, e que agora o vê como um traidor.

Numa reacção através da rede social Twitter, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse que “muitos sudaneses continuam a exigir respeito pelos direitos humanos e a protestar com vista à democratização do Sudão”.

“Os Estados Unidos continuam a apoiá-los”, afirmou Blinken.

Khalid Omar Youssef, uma das principais figuras da oposição e antigo ministro no Governo do país antes do golpe militar, estava a discursar no palco quando a multidão começou a ser atingida com gás lacrimogéneo.

“Quer lancem gás, quer disparem balas, não vão conseguir calar-nos”, disse Youssef, no Twitter. “Iremos derrotar o golpe e o nosso povo vai recuperar a sua liberdade.”