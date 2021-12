Países Baixos “vão fechar de novo”. Confinamento regressa este domingo

Os Países Baixos vão entrar já este domingo num confinamento que se prolongará, pelo menos, até meados de Janeiro. Escolas, universidades e estabelecimentos comerciais não essenciais voltam a fechar. E há limites aos ajuntamentos familiares no Natal

O primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, anunciou este sábado em conferência de imprensa que o país “vai fechar de novo”, e que é uma decisão “inevitável” face “à quinta vaga que se avizinha com a variante Ómicron”. O novo confinamento começa já este domingo, prolonga-se até pelo menos 14 de Janeiro, abrangendo todo o período do Natal e Ano Novo, e implica o encerramento de escolas, universidades, restaurantes, bares e todos os estabelecimentos comerciais considerados não essenciais, incluindo ginásios e cabeleireiros.

O anúncio foi feito após uma reunião entre o Governo e um painel de especialistas em saúde pública, este sábado, um dia depois das autoridades sanitárias terem contabilizado mais 33.359 casos de covid-19 e 41 mortes (a população dos Países Baixos é de cerca de 17 milhões de pessoas).

O novo confinamento terá impacto nos planos familiares para o Natal: será imposto um limite, por casa, de dois convidados de idade superior aos 13 anos, à excepção dos dias 24, 25, 26 e 31, quando o limite de visitas sobre para 4. De resto, o Governo pede aos holandeses para permanecerem em casa sempre que possível.

Rutte argumenta que as medidas são necessárias para evitar “uma situação incontrolável nos hospitais” do país, que já estão a cortar na assistência a doentes não-covid para acudir a um número crescente de doentes com covid-19.

As autoridades fizeram ainda um novo apelo para que os holandeses se vacinem: ainda há cerca de 1,3 milhões sem qualquer dose de vacina contra a covid-19.