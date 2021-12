Cidrão, o citrino quase esquecido que vem no Natal para o bolo-rei

Escondido entre a folhagem no pequeno jardim das traseiras da Casa do Rio, em Barcelinhos, o fruto parece um limão gigante. Quando afastamos as folhas, surge em todo o seu esplendor. É enorme, bonito, amarelo, e, quando raspamos a unha na casca, liberta um aroma cítrico perfumado e intenso. Aqui está um cidrão, apresenta-o Anabela Ramos, técnica superior da Direcção Regional de Cultura do Norte no Mosteiro de Tibães e investigadora na área da alimentação, ligada também ao projecto ReSEED, e que se dedicou a estudar e a tentar recuperar este fruto praticamente desaparecido em Portugal.