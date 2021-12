Dubai: 10 actividades para sentir o fascínio do deserto

Falar do Dubai é falar de uma futurística metrópole, de praias paradisíacas e de uma vibrante vida cultural, mas talvez nada seja tão definidor do espírito do emirado do que o deserto. A cultura beduína teve e continua a ter enorme influência no carácter da nação e os encantos do deserto são um chamariz irresistível para quem visita o Dubai, que ali encontra incontáveis actividades para desfrutar. Descubra dez dessas experiências e deixe-se maravilhar pelos desertos do Dubai.

Fazer um passeio de camelo

Siga os passos dos antigos beduínos e embarque numa expedição pelo deserto em cima de um dorso de um camelo. Várias empresas de excursões têm pacotes que proporcionam uma janela para o passado do emirado. Saiba mais sobre a história, a fauna e a flora locais com a ajuda de um guia especializado enquanto atravessa as grandes dunas. A maioria das excursões inclui bebidas e snacks gratuitos e, à noite, dormidas no deserto em acampamentos de estilo tradicional.

O Dubai Desert Conservation Reserve é uma das melhores zonas para um safari de camelo. Ocupando aproximadamente cinco por cento do território do Dubai, esta área declarada como reserva natural está cercada para proteger as suas riquezas. Explore esta bela paisagem em excursões especialmente desenvolvidas para evitar interferência nos habitats e complemente a visita com uma estadia no deserto (muitos destes programas incluem safaris ao entardecer e dormida em alojamentos típicos).

Foto

Ver a imensidão do deserto do ar

Veja o deserto do Dubai de uma perspectiva totalmente diferente: a partir de um balão de ar quente, deixando-se levar pela brisa e flutuando entre nuvens, enquanto vê as dunas ondulantes por baixo de si.

Se optar por sair ao nascer ou ao pôr-do-sol, terá maior possibilidade de observar animais, como o órix ou gazelas árabes. Escolha um de muitos pacotes organizados por empresas de turismo e hotéis, como passeios românticos, programas dedicados a toda a família ou a experiência de partilhar os céus (e o cesto) com falcões, animal mítico do Dubai.

Foto

Saltar de pára-quedas

Se é mais aventureiro pode viver uma experiência de tirar o fôlego, saltando de pára-quedas sobre o deserto com a empresa Skydive Dubai. O salto é feito a cerca de 30 quilómetros do centro do Dubai e todo o processo é controlado por instrutores qualificados. No final, levará a experiência para casa, já que ficará com um vídeo do salto feito pelos experimentados videógrafos do Skydive Dubai.

Foto

Pode também fazer um passeio de girocóptero, uma pequena aeronave de dois lugares, semelhante a um helicóptero, que lhe dará uma vista aérea inesquecível do deserto. Quem já salta de pára-quedas há muito tempo terá outras opções, como pára-quedismo a solo ou saltos com wingsuit.

Conduzir um buggy ou moto-quatro

Sinta todo o fulgor do deserto num passeio de buggy pelas inesquecíveis dunas do Dubai. A Big Red, a maior duna de areia dos Emirados Árabes Unidos, é uma óptima opção para um dia cheio de acção, longe da azáfama da cidade.

Os buggies são veículos personalizados, sem portas, tecto ou janelas, com uma gaiola de protecção, um assento anatómico com arnês de segurança e suspensão extra para enfrentar a desafiante areia do deserto. Se preferir, opte por alugar moto-quatros, rápidas e fáceis de manusear.

Qualquer que seja a escolha de veículo, a emoção está garantida. Depois de algumas horas a grande velocidade, suba ao topo de uma duna, admire as vistas majestosas do topo e renda-se à aura mística do deserto.

Foto

Fazer um passeio todo-o-terreno

No Dubai existem poucas experiências tão genuínas quanto fazer um safari no deserto. Feito em veículos todo-o-terreno, estes intrépidos passeios a alta velocidade sobre dunas de areia são sinónimo de muita diversão. Suba de jipe as encostas arenosas do deserto e sinta a adrenalina na descida, naquela que aparenta ser uma queda real, mas que não é, estando totalmente sob controlo do experimentado condutor.

Geralmente os safaris incluem uma paragem para tirar fotografias ao inigualável pôr-do-sol do deserto e dormida num acampamento de estilo beduíno, onde o espera um banquete sob um céu estrelado.

Foto

Deslizar dunas abaixo numa prancha

Uma experiência com diversão garantida, o sandboard consiste em descer as dunas do deserto em cima de uma prancha. Semelhante ao snowboard usado na neve, no sandboard basta prender os pés à prancha e deixar-se deslizar pelas dunas. Se já tem prática neste tipo de desporto opte por dunas íngremes para uma experiência mais recompensadora; se é novo nestas andanças escolha dunas mais pequenas e menos acentuadas e divirta-se a praticar até ganhar confiança suficiente para se aventurar nas dunas maiores. Pode alugar uma prancha ou escolher um pacote turístico que inclua um passeio todo o terreno com guia e paragem para praticar sandboard.

Foto

Pedalar com vista para o deserto

A pista de ciclismo Al Qudra é um destino popular para entusiastas da bicicleta, tanto amadores como atletas de classe mundial. Com uns impressionantes 86 quilómetros de pistas com vistas incríveis do deserto, delas poderá vislumbrar a vida selvagem local, incluindo o famoso órix da Arábia, um bovídeo nativo de África e da Arábia. Experimente pedalar ao nascer do sol – as vistas e a sensação da brisa da manhã são incomparáveis. Mas o pôr-do-sol é igualmente bonito.

O circuito tem estações de descanso ao longo do caminho, com bancos, sombra e casas de banho, mas planeie o passeio com antecedência, pois grande parte das pistas não tem iluminação à noite.

Foto

Fazer trekking em Hatta

Faça uma pequena viagem até à vila montanhosa de Hatta para uma grande variedade de aventuras. O enclave escarpado é refúgio perfeito para quem gosta de experiências ao ar livre, graças ao Hatta Wadi Hub, um centro de actividades que fornece equipamento e guias especializados.

Marcada pelas montanhas Hajar, perto da fronteira com Omã, Hatta está rodeada de picos e vales ondulados, perfeitos para fazer trekking ao longo de serpenteantes wadis (leitos de rio secos durante grande parte do ano) no sopé das montanhas. O terreno é variado e com uma vida selvagem única. Se tiver sorte poderá ver o curioso gato-do-deserto da Arábia (Felis margarita). Perto da barragem de Hatta, encontrará rochas escarpadas, com miradouros para a paisagem pitoresca, cenário perfeito para um retemperador final de dia após uma intensa caminhada.

Foto

Explorar Hatta de BTT

Não há maneira melhor de descobrir a bela região montanhosa de Hatta do que montado numa bicicleta de montanha. Os ciclistas, amadores e profissionais, podem fazê-lo através de trilhos criados para o efeito, abertos 24 horas por dia, 365 dias por ano e totalmente gratuitos.

Os mais de 50 quilómetros de trilhos marcados foram criados pelo Hatta Mountain Bike Trail Centre, centro que disponibiliza bicicletas para alugar. Nos meses de verão o centro encerra, mas os trilhos permanecem abertos todo o ano. Caso leve a sua própria bicicleta informe alguém sobre o local onde planeia passear e leve consigo equipamento para resolver qualquer problema que surja – ferramentas, tubo interior de roda suplente, bomba de encher pneus e um kit de reparação de furos.

Foto

Fazer canoagem num cenário de postal ilustrado

Para vistas inesquecíveis vá até à barragem Hatta Dam, junto à vila montanhosa de Hatta. O lago artificial é um autêntico ponto de romaria, tanto de locais como de turistas, que ali procuram desfrutar das suas tranquilas águas.

Junto à barragem pode alugar caiaques ou barcos a remo para um passeio relaxante pelas águas límpidas e turquesa do lago, com cénicas montanhas escarpadas como pano de fundo. Para apreciar melhor os distintos afloramentos rochosos avermelhados, esculpidos por anos de actividade geológica, aventure-se além do fim do lago, explorando os recantos escondidos do riacho que o alimenta.

Foto