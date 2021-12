Sevilha bate Atlético de Madrid ao cair do pano

O Sevilha venceu este sábado (2-1) o Atlético de Madrid, no Ramón Sánchez Pizjuán, em partida da 18.ª jornada da Liga espanhola, com a formação da Andaluzia a marcar primeiro por Ivan Rakitic (7') e os madrilenos a responderem pelo defesa brasileiro Felipe (33'), tendo o resultado sido selado pelo argentino Lucas Ocampos (89').

Na vice-liderança, a equipa de Julio Lopetegui entrou melhor no duelo com os campeões espanhóis, chegando ao golo num enorme remate do internacional croata Ivan Rakitic. Vantagem que o Atlético desfez num canto em que o ex-FC Porto Felipe se elevou mais alto para cabecear e empatar o jogo ainda na primeira parte.

A segunda parte acabaria por revelar-se mais tensa, nervosa e dura, com o nível a cair e o jogo a caminhar para o fim sem que nenhuma equipa se superiorizasse. Mas a um minuto dos 90, já depois da entrada de João Félix (que teve oportunidade para colocar os colchoneros na frente do marcador), o argentino Lucas Ocampos marcou o golo do triunfo do Sevilha, que assim reduziu para cinco pontos a diferença para o líder Real Madrid, deixando o Atlético na quinta posição, com 29 pontos, atrás de Betis (33) e Rayo Vallecano (30).