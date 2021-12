Roma goleia Atalanta e reentra na zona europeia

Bis de Abraham, a abrir e fechar as contas em Bérgamo, ditam terceira derrota caseira do terceiro classificado da Serie A.

A Roma venceu este sábado a Atalanta, por 1-4, na deslocação a Bérgamo, onde o inglês Abraham esteve em destaque com a obtenção de um bis (1’ e 82') que ajudou a equipa de José Mourinho a somar o segundo triunfo consecutivo e a ascender provisoriamente ao quinto lugar da Serie A italiana (de acesso à Liga Europa), com 31 pontos em 18 rondas, já a 12 do líder Inter de Milão.

O avançado inglês Tammy Abraham assumiu papel preponderante numa vitória “gorda”, a maior goleada averbada pela Atalanta, que começou a ser construída no primeiro minuto. Nicoló Zaniolo (27') aumentou a vantagem para a equipa da capital italiana, mas Bryan Cristante (45+1'), na própria baliza, repôs a diferença antes do regresso às cabinas.

Cristante voltaria a marcar na baliza errada, mas a intervenção do VAR foi decisiva para o desfecho, com o golo que deixaria a partida empatada a dois golos a não ser validado. Três minutos depois (72'), Chris Smaling cravou nova lança no coração da Atalanta, que já perto do fim viu Abraham bisar e assim impor ao terceiro classificado da Liga italiana a terceira derrota da época e terceira em casa, que deixa a Atalanta à mercê do Nápoles.