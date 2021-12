Leipzig surpreendido pelo penúltimo da Liga alemã

O Leipzig perdeu este sábado com o Arminia Bielefeld, por 2-0, na 17.ª jornada da liga alemã de futebol, enquanto Eintracht Frankfurt e Union Berlim venceram e o Hoffenheim empatou com o Borussia Monchengladbach.

Na Red Bull Arena, em Leipzig, foi o Arminia Bielefeld, penúltimo classificado, com 16 pontos, que venceu graças aos golos de Jani Serra (57') e Okugawa (75'), com o internacional português André Silva a actuar durante os 90 minutos na formação da casa, que é nona com 22 pontos, e com Guilherme Ramos no banco dos visitantes.

O Eintracht Frankfurt venceu o Mainz graças a um golo solitário do dinamarquês Jesper Lindstorm (35'), num jogo em que o ponta-de-lança luso Gonçalo Paciência foi lançado em campo aos 85’.

Já o Union Berlim bateu fora o Bochum, com o experiente avançado Max Kruse a fazer o único golo do jogo (16'), e segue em sexto com 27 pontos, enquanto o adversário é 11.º com 20.

O Hoffenheim empatou em casa (1-1) com o Borussia Monchengladbach, com o atacante suíço Breel Embolo a adiantar os forasteiros (35') e o defesa nigeriano Kevin Akpoguma a forçar o empate aos 90+1’.

Por fim, o duelo entre o último classificado, Greuther Fürth e o Augsburgo terminou empatado a zero. O líder Bayern Munique ganhou na sexta-feira ao Wolfsburgo por 4-0.