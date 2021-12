Gil Vicente-Sporting: em busca da décima vitória seguida

Apesar dos casos de covid-19 e das lesões em elementos importantes, o Sporting tem conseguido navegar por todas as competições relativamente incólume. Desde o início de Novembro, os “leões” disputaram 15 jogos, venceram 14 (perderam com o Ajax na Liga dos Campeões) e, no campeonato, são poucos os pontos que têm deixado em cima da mesa (apenas dois empates nas primeiras 14 jornadas). Neste sábado, em Barcelos (20h30, SPTV1), o campeão nacional tem ao seu alcance mais uma marca simbólica, dez vitórias consecutivas na I Liga, algo que já não consegue desde 2005-06, mas terá pela frente um Gil Vicente em bom momento e que tem por hábito criar grandes dificuldades às equipas de topo.

Nem na época passada, em que chegou ao título após um longo jejum, o Sporting conseguiu dez triunfos seguidos no campeonato – o melhor que conseguiu foi uma série de seis. Nesta temporada, já vai em nove, uma série que já vem desde 19 de Setembro, e precisa de mais uma para igualar a marca de 2005-06 – foram obtidas entre a 20.ª e a 29.ª jornadas, com Paulo Bento como treinador. Se os “leões” vencerem neste sábado, a próxima série a alcançar são os 11 triunfos consecutivos no arranque do campeonato de 1990-91, com Marinho Peres no banco.

Esta semana, Rúben Amorim recebeu boas e más notícias. As más são que Tiago Tomás não pode ir a Barcelos por ter testado positivo à covid-19, juntando-se a um alargado lote de indisponíveis (Esgaio, Porro, Feddal, Vinagre, Jovane e Tabata). As boas notícias são que já pode contar com Paulinho e João Palhinha. E a ausência das duas primeiras opções para o lado direito da defesa (Esgaio e Porro) é uma oportunidade para Gonçalo Esteves repetir a titularidade, depois do jogo em Penafiel para a Taça da Liga - Amorim garantiu um lugar no “onze” ao jovem de 17 anos.

O treinador dos “leões” reconhece qualidades a este Gil Vicente – “está num bom momento e é bem orientado” – e considera que este jogo em Barcelos será “difícil” e “divertido”. E tem razões para estar preocupado. Na época passada, os gilistas venderam bem cara a derrota nos dois jogos do campeonato – em ambos estiveram a vencer até perto do fim – e, já na presente temporada, a formação orientada por Ricardo Soares também fez sofrer outras equipas do topo – segurou um 0-0 em casa com o Benfica até aos 84’, acabando por perder 0-2; e aguentou um 1-1 em casa com o FC Porto até Sérgio Oliveira fazer o 1-2 aos 89’.