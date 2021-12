Barcelona rejuvenescido sobreviveu a erros defensivos

O Barcelona venceu (3-2) este sábado o Elche, em partida da 18.ª jornada da Liga espanhola, que a formação catalã dominou na primeira parte, mas que só a cinco minutos dos 90 conseguiu resolver, depois de num minuto ter permitido que o adversário chegasse à igualdade.

Os catalães ascenderam ao sétimo lugar, com 27 pontos em 17 jogos, aproximando-se da Real Sociedad, derrotada (1-3) em casa pelo Villarreal (10.º), enquanto o Rayo Vallecano se impôs ao Alavés (2-0), ficando a aguardar no quarto lugar pelo desfecho do Sevilha-Atlético Madrid.

Xavi apostou na irreverência e potencial da cantera “blaugrana” e cedo colheu dividendos, com os meninos Ferran Jutglá (16') e Gavi (19') a estrearem-se a marcar pela equipa principal. Primeiro num canto rematado de cabeça, sem hipóteses de defesa. Depois em lance individual de Gavi, a receber, rodar, simular e desviar a defesa do caminho, atirando colocado, com a bola a raspar na luva do guarda-redes, a bater no poste e a entrar. Um momento que justificava a explosão de alegria dos adeptos da casa.

No 16.º posto da tabela, o Elche ajustou-se e no espaço de um minuto igualou por Jose Morente (62') e Pere Milla (63'), a passe de Morente. O Barcelona voltava à estaca zero e Xavi mandava entrar Nicolás González, que ao fim de 13 minutos virou a sorte do jogo com o golo da vitória, em mais uma jogada a confirmar a qualidade e potencial da prata da casa.