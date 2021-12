Arsenal aplica nova goleada ao Leeds

Treinador argentino Marcelo Bielsa com futuro em risco antes da deslocação a Anfield.

Com uma goleada, por 1-4, na visita a Elland Road, onde o argentino Marcelo Bielsa pode estar em sério risco de conservar o comando técnico do Leeds United, o Arsenal consolidou este sábado o quarto lugar da Liga inglesa, em jogo da 18.ª jornada da Premier League.

Em ronda marcada pelo adiamento de cinco partidas por causa do surto de covid-19, o Leeds-Arsenal foi a excepção, com Gabriel Martinelli (16’ e 28') a encostar o Leeds às cordas, tendo Bukayo Saka (42') elevado a vantagem dos londrinos perante um adversário fragilizado pelo resultado (7-0) averbado frente ao Manchester City na ronda anterior.

A segunda parte foi mais equilibrada, com o Leeds a reduzir de penálti (75') por Raphinha e os “gunners” a reporem a diferença em três golos por Rowe (84').

O futuro do técnico Marcelo Bielsa no comando do Leeds, que na próxima ronda tem uma deslocação a Anfield, poderá estar em risco depois de mais um resultado pesado.