Pandemia fez aumentar para 2,3 milhões os portugueses em risco de pobreza ou exclusão social

Inquérito do Instituto Nacional de Estatística, baseado nos rendimentos de 2020, mostra que 18,4% dos portugueses estão agora em risco de pobreza, mais 2,2 pontos percentuais que no ano anterior à pandemia.

A pandemia empobreceu as mulheres, sobretudo as mulheres mais idosas. Foram pelo menos estas as mais afectadas pelo crescimento do risco de pobreza na população portuguesa, que aumentou 2,2 pontos percentuais no ano passado. Passou de 16,2% da população em 2019 para os 18,4%, segundo o Instituto Nacional de Estatística.

E, segundo o INE, o risco de pobreza fustigou mais as mulheres portuguesas, entre as quais o aumento foi de 2,5 pontos percentuais. Neste grupo, a taxa de risco de pobreza passou de 16,7% em 2019 para os 19,2% do ano passado. No caso particular das mulheres idosas, o aumento foi de três pontos percentuais: de 19,5% para 22,5%.

Se ao risco de pobreza somarmos o de exclusão social, aumentaram para 2,3 milhões os portugueses cujos rendimentos, além de abaixo dos 554 euros mensais (6653 euros anuais), vivem em agregados familiares com intensidade laboral per capita muito reduzida ou em situação de privação material e social severa. Na taxa de risco de pobreza ou exclusão social, o aumento foi de 2,4 pontos percentuais, fixando-se agora nos 22,4%.

Recorde-se que estes dois novos indicadores sofreram alterações recentes. Por exemplo, a privação material severa, que media as dificuldades de acesso a um conjunto de nove itens (desde a dificuldade em manter a casa aquecida, assegurar o pagamento de uma despesa inesperada a rondar os 500 euros, custear uma refeição de carne ou peixe de dois em dois dias ou manter as rendas ou a prestação da casa em dia) foi alargada para 13 itens. Além dos habituais, passou a avaliar-se também as dificuldades de acesso à Internet, a capacidade de assegurar a necessária renovação do vestuário, a posse de pelo menos dois pares de calçado adequados à estação do ano e a capacidade para gastar pequenas quantias em actividades de lazer, além da possibilidade de reunião com familiares e amigos para uma refeição ou bebida pelo menos uma vez por mês.