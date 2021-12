João Rendeiro fica preso na África do Sul, decidiu o juiz

O magistrado recusou assim a proposta da defesa de libertação em troca de 40.000 rands (2.190 euros). Juiz diz que África do Sul não pode ser um “local seguro para fugitivos” e determinou que o ex- banqueiro fique detido até 10 de Janeiro, quando começa o processo de extradição.

O juiz sul-africano Rajesh Parshotam decidiu esta sexta-feira que João Rendeiro fica detido provisoriamente até 10 de Janeiro e até que Portugal formalize o pedido de extradição. O magistrado recusou assim a proposta da defesa de libertação em troca de 40.000 rands (2.190 euros).

Rajesh Parshotam considerou que o processo de caução não será exequível, porque João Rendeiro já fugiu uma vez. “Se o réu não tem respeito pelo processo legal em Portugal, porque é que teria pelo da África do Sul”, disse, acrescentando que a caução não será suficiente porque o ex-banqueiro terá tido ganhos elevados de dinheiro.

O magistrado sublinhou ainda que João Rendeiro quer levar a acreditar que é a vítima deste processo, mas “África do Sul não pode ser um local seguro para fugitivos”.

Rajesh Parshotam começou por referir que o pedido de extradição por parte de Portugal não foi formalizado.

E analisou os argumentos da defesa de João Rendeiro para não ficar detido. Sobre as condições das prisões, o magistrado refere que não é verdade que não haja condições de segurança nas prisões sul-africanas e que o tribunal lhe garante essa segurança O juiz argumenta ainda que o ex-banqueiro não tem laços na África do Sul e que em Portugal tem a mulher. Acrescentando que João Rendeiro “estaria preso em Portugal nesta altura se não tivesse viajado para África do Sul”.

João Rendeiro afirma o juiz, “teve todas as oportunidades legais em Portugal para recorrer de todas as sentenças” em que foi condenado no caso BPP. Portanto, argumento de que a justiça foi imparcial também não será tido em conta pelo juiz. O juiz não concorda com o argumento da defesa de que os mandados de detenção internacional a João Rendeiro não estão correctos. E não aceita também a alegação da defesa de que os crimes cometidos em Portugal não são aplicáveis na África do Sul.

O juiz lembra as acusações a que João Rendeiro responde no caso BPP e recorda que a África do Sul e Portugal são signatários da Convenção Europeia de Extradição. É ainda reforçado na audiência os eventos que levaram João Rendeiro a fugir da justiça e a sua consequente detenção na África do Sul.

João Rendeiro foi preso com base em dois mandados de detenção internacionais depois de ter fugido às autoridades portuguesas.