PSD prepara congresso em modo campanha mas com instabilidade à espreita

Com eleições legislativas à porta, há duas perguntas que pairam no PSD: quanto tempo vai durar o próximo ciclo político do país e que papel terá Rui Rio nele? A incógnita sobre a resposta deverá condicionar o 39.º congresso do partido, que se inicia esta sexta-feira, em Santa Maria da Feira, sobretudo na eleição de órgãos do partido como o conselho nacional (CN). Ao mesmo tempo, a proximidade das legislativas impõe que o conclave seja um momento de galvanização do partido e que represente até o arranque da campanha eleitoral.