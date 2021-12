Presidente da Câmara do Funchal é o número um da lista afecta a Montenegro

Luís Montenegro convidou Pedro Calado para emcabeçar a lista ao conselho nacional do PSD que integra apoiantes do antigo líder parlamentar social-democrata e o autarca do Funchal aceitou o repto.

Pedro Calado, presidente da Câmara Municipal do Funchal, é o número um da lista ao conselho nacional (CN) do PSD que agrega os apoiantes afectos a Luís Montenegro. O autarca foi vice-presidente de Miguel Albuquerque no Governo Regional da Madeira e saiu na sequência da vitória no Funchal nas recentes autárquicas. Com esta escolha, os apoiantes de Luís Montenegro querem dar um sinal sobre o futuro do PSD. As listas ao CN são votadas no domingo, o último dia do 39.º congresso do partido.

A lista dos “montenegristas” ao conselho nacional esteve para ser liderada por Paulo Cunha, presidente da distrital de Braga, mas o ex-autarca de Famalicão não vai poder estar no congresso por motivos pessoais.

A lista de Pedro Calado juntará nomes como Pedro Alves (líder da distrital de Viseu), Rui Rocha (distrital de Leiria), João Granja (Braga), Sérgio Humberto (presidente da Câmara da Trofa), Rui Ventura (vice-presidente da distrital da Guarda), Paulo Cavaleiro (Aveiro) e Rodrigo Gonçalves (vice-presidente da distrital de Lisboa). Embora não a integre, Luís Montenegro é o primeiro subscritor da lista onde estão também os antigos deputados e governantes açorianos Carlos Costa Neves e Berta Cabral, bem como o presidente da Câmara Municipal de Bragança, Hernâni Dias.

“Foi decidido fazer esta lista conjunta, há uma representatividade muito grande de todo o país, quer do norte, do centro, do sul, das regiões autónomas, e a ideia é transmitirmos uma ideia de força, de pluralismo, de unidade acima de tudo”, referiu Pedro Calado em declarações à Lusa, acrescentando que se aparecerem várias listas “é positivo”.

Para já é conhecido o número um da lista ao conselho nacional indicado por Rui Rio – Pedro Roseta – mas já é certo que outras listas irão concorrer como é o caso da liderada por Miguel Pinto Luz, apoiante de Paulo Rangel.