Há 25 mil novas pessoas a trabalhar nos lares, como diz António Costa?

A frase

“Há um número que esse não tenho dúvida que é o reforço do programa chamado MAREESS que foram 25 mil novas pessoas que estão a trabalhar nos lares e que permitem aumentar o cuidado relativamente aos nosso idosos.” António Costa, primeiro-ministro

O contexto

O chefe do Governo foi ao programa Praça da Alegria, na RTP 1, falar sobre os constrangimentos por causa da nova variante da covid-19. António Costa pediu compreensão aos emigrantes portugueses que este Natal não poderão vir a Portugal por causa das restrições, lembrou, aos que vierem, que as regras à chegada podem ser diferentes das que são praticadas nos países onde estão, bem como a necessidade do uso de máscara nos espaços fechados, ao contrário do que acontece noutras geografias. No entanto, falou também sobre as apostas feitas pelo Governo na ajuda à economia e nos apoios aos lares. Foi nessa altura que deu números sobre o reforço de pessoal nos lares.

Os factos

A Medida de Apoio ao Reforço de Emergência em Equipamentos Sociais e de Saúde (MAREESS) é um programa criado em Abril de 2020 no âmbito da pandemia e que permite a instituições como lares de idosos a integração de pessoas para o desenvolvimento de trabalho socialmente útil. Segundo dados fornecidos pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e da Segurança Social ao PÚBLICO, 2250 entidades entregaram candidaturas a este programa que abrange 26 mil pessoas. Até agora, foram aprovadas as candidaturas de 2100 entidades, o que corresponderam a 23.000 pessoas.

Em resumo

A afirmação de António Costa é verdadeira. Efectivamente, os dados mais actualizados no ministério liderado por Ana Mendes Godinho indicam que as candidaturas entregues correspondem a 26 mil novas pessoas, mas até agora as que foram efectivamente aprovadas correspondem a 23 mil novas pessoas. Os números estão em constante actualização e o programa dura até Março de 2022.