Sondagens: Costa à frente, mas Rio mais perto

Duas sondagens publicadas nesta sexta-feira indicam que o PS continua à frente nas intenções de voto, mas que a distância face ao PSD encurtou-se em Dezembro. Embora António Costa tenha uma avaliação mais positiva por parte dos inquiridos, Rui Rio aproximou-se, conseguindo um resultado favorável face ao seu histórico.

De acordo com a sondagem da Intercampus para o Jornal de Negócios, CMTV e Correio da Manhã, o barómetro de Dezembro indica que, se as eleições fossem agora, o PS conseguiria 29,4% dos votos, contra 22% do PSD. Ambos desceram face a Novembro, quando registaram 34,7% e 25%, respectivamente. Mas se, nesse mês, a distância entre os dois era de 9,7 pontos percentuais, no barómetro de Dezembro essa divergência desceu para 7,4 pontos percentuais.

No barómetro de Dezembro, o Chega surge como terceira força, com 7,4%, o BE obtém 5,5% e a IL arrecada 5,3% das intenções de voto, ultrapassando a CDU e o PAN.

A sondagem da Intercampus resultou de um inquérito feito através de 603 entrevistas, realizadas entre os dias 7 e 14 de Dezembro. A margem de erro é de 4%.

Embora esta sondagem revele um PSD em segundo lugar, a sondagem da Aximage para o Jornal de Notícias, TSF e Diário de Notícias aponta para uma significativa evolução positiva na avaliação de desempenho ao líder do PSD. Rui Rio consegue oito pontos percentuais na avaliação de desempenho, abaixo dos 19 pontos alcançados por António Costa, mas registando a primeira marca positiva desde Julho de 2020, quando esta avaliação começou a ser feita.

Este inquérito foi feito entre 9 e 13 de Dezembro, através de 810 entrevistas. A margem de erro é de 3,44%.

As duas sondagens aconteceram depois do chumbo do Orçamento do Estado para 2022 e das eleições directas no PSD.

As eleições legislativas estão marcadas para 30 de Janeiro.