Mariana Vieira da Silva: PS faz aposta “fundamental” na subida do salário médio

Mariana Vieira da Silva não revela, para já, se o PS proporá uma baixa de impostos no seu programa eleitoral para garantir um aumento dos rendimentos.

A subida do salário médio dos portugueses é, a par da saúde e da educação, um dos pontos centrais no programa de governo que o PS vai apresentar no próximo dia 3 de Janeiro. Mas, para já, os socialistas não revelam se esse aumento dos rendimentos será feito à custa de uma baixa de impostos.