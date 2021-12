Zoo no Chile testa vacina experimental contra a covid-19 em leões e tigres

No Jardim Zoológico de Buin, nos arredores de Santiago, capital do Chile, um médico-veterinário com uma máscara de padrão tigresa administra uma vacina experimental contra a covid-19 a um tigre enjaulado, enquanto outro trabalhador do mesmo zoo alimenta o animal com pedaços de carne crua, utilizando para tal pinças compridas.

O zoológico de Buin, tal como outros em todo o mundo, procura manter os animais a salvo do novo coronavírus. Para isso, está a administrar uma fórmula experimental doada pela empresa de saúde animal Zoetis Inc. aos seus dez animais mais susceptíveis, disse o director do jardim zoológico, Ignacio Idalsoaga.

Na última segunda-feira, 13 de Dezembro, leões, tigres, pumas e até um orangotango receberam a vacina.

“Estamos a utilizar uma vacina experimental que irá produzir resultados a curto prazo e que, por sua vez, nos permitirá desenvolver uma vacina que não está hoje no mercado”, disse Idalsoaga. “Estas são as primeiras doses a serem produzidas em todo o mundo, o que permitirá uma exactidão científica e, mais tarde, a produção em massa para proteger todos os animais deste vírus mortal em jardins zoológicos como o nosso.”

O zoológico de Buin começou a procurar formas de manter os animais seguros depois de saber que eles — tal como as pessoas — eram susceptíveis ao novo coronavírus.

Foto Reuters/ Buin Zoo

“Obtivemos a primeira pista a partir dos gorilas do jardim zoológico de San Diego”, disse Idalsoaga. O zoo de Buin contactou a Zoetis, que doou 20 doses, administradas aos animais mais susceptíveis: os grandes felinos.

“Estamos a vacinar três tigres, três leões, três pumas e o nosso orangotango, porque os grandes símios também são susceptíveis.”

Depois de conduzir e publicar investigações sobre cães e gatos em 2020, a Zoetis está a testar a vacina em diferentes zoológicos, principalmente nos Estados Unidos, disse Cristian Dunivicher, da empresa.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o risco de os animais transmitirem o coronavírus a seres humanos é baixo, mas o mesmo pode ser transmitido das pessoas para os animais em contacto próximo.