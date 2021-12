De Nirvana a Frank Ocean: são CD de legos e dão música às nossas memórias

Adnan Lotia cresceu “na era dourada dos brinquedos, banda desenhada e televisão”. “Tudo isto dirigido às crianças” — e tudo isto a passar-lhe à frente dos olhos, na MTV. “Vídeos musicais, cartazes e t-shirts penetraram em toda a minha adolescência”, conta, ao P3, como quem se prepara para explicar a sedução de décadas pela cultura pop.

“Adorava as capas de CD, que muitas vezes continham fotografia, letras, e proporcionavam uma certa estética visual para acompanhar a música. É este fio condutor específico que penso estar a desenrolar na minha série actual.” Na conta de Instagram @uvupv, o designer que vive em Brooklyn, Nova Iorque, partilha capas de CD feitas com legos digitais, inspiradas nas versões palpáveis que o irmão lhe cedeu. A primeira de todas foi uma escolha óbvia: Dark Side of the Moon, dos Pink Floyd.

“Como construtor de Lego, gosto de explorar ligações e encontrar soluções para problemas visuais em formato de mosaico digital. Como artista, inspiro-me na forma como a música se entrelaça ao longo da minha vida e nos muitos álbuns que são parte integrante das minhas memórias do passado."

Demorou um dia a montar a primeira base de 28x28 pinos que receberia o prisma de luz e o arco-íris. “Esta série começou como pequenos esboços diários e eu ainda tento publicar um no Instagram todos os dias da semana. Depois de os fazer durante a maior parte de um ano, a única coisa que é a mesma é a base 28x28”, partilha.

Só a parte inicial do projecto é que se assemelha a uma brincadeira analógica com os Lego da infância. “A única componente física do meu trabalho são dezenas de caixas de CD que têm décadas e que o meu irmão gentilmente doou à causa”, agradece. “São particularmente úteis quando tomo decisões a cores ou examino pequenos detalhes se não consigo encontrar uma boa referência digital.”

Se ainda não encontras por aqui o CD da tua vida desconstruído em blocos coloridos, nada temas. “Há tantas capas de álbuns fantásticas que me inspiraram ao longo dos anos que penso que vou estar ocupado com esta série durante bastante tempo.”