Egoísmo inteligente

As atitudes para com a covid estão a mudar. Noto um novo à-vontade, uma desfaçatez miudinha, um seja-o-que-Deus-quiser que não estava cá antes.

As atitudes para com a covid estão a mudar. Entre piadas a comparar a taxa de mortalidade da variante Ómicron com a de Alec Baldwin, noto um novo à-vontade, uma desfaçatez miudinha, um seja-o-que-Deus-quiser que não estava cá antes.