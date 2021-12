Fretes

Quando João Rendeiro foi preso na África do Sul houve quem sugerisse que o azar dele se explicava pela proximidade do acto eleitoral. Seria a Justiça a fazer o frete ao “polvo socialista”, António Costa a retirar dividendos. Deu nas vistas o tweet de Rui Rio, mas o artigo de João Miguel Tavares aqui no PÚBLICO, apesar do aplauso, também ajeitou a ideia de que haveria razões para suspeitar da genuína bondade da actuação das polícias.

Eis senão quando, ontem, foi a vez de Manuel Pinho ir dentro. Qual terá sido o azar dele? Ter sido ministro num governo socialista do qual o próprio Costa foi membro? Qual será a explicação para a actuação do juiz? Que estranho frete estará ele a fazer ao actual governo? Sinceramente, estou a ficar confuso. Precisava que Rio ou Tavares me explicassem o que se está a passar com Manuel Pinho porque eu não estou a perceber qual a vantagem eleitoral que a sua prisão possa trazer ao Partido Socialista.

Rui Silvares, Cova da Piedade

Ainda sobre o “Cartão de Antigo Combatente”

Continuo a discordar do modo discricionário com que são tratados os antigos combatentes no que toca à gratuidade de viajarem nos transportes públicos. Pois, qualquer ex-combatente deveria ter o direito de usar os referidos transportes em todo o país e não apenas na zona onde habita. Assim, todos os antigos combatentes estariam no mesmo pé de igualdade.

Portanto, quando um antigo combatente entrasse num transporte público e tivesse, perante as autoridades transportadoras, de apresentar o respectivo bilhete, bastar-lhe-ia exibir o seu cartão de antigo combatente, juntamente com o cartão de cidadão.

Já agora, gostaria de saber por que razão os militares que durante a guerra colonial estiveram destacados em Timor não estão a ser contemplados com o mesmo cartão de reconhecimento da nação?

José Amaral, Vila Nova de Gaia

O mexilhão

Num Estado de direito situações como esta não deveriam acontecer. O carro onde viaja um ministro ultrapassa em muito o limite de velocidade (o que é crime), atropelando um trabalhador. O ministro diz que não viu nenhum aviso de trabalhos. Surpreende? Ele não viajava sozinho, seguramente que ia num dos lugares de trás e o mais provável é que fosse a conversar presencialmente ou ao telemóvel.

Quanto ao motorista, como bastantes têm salientado, não conduzia um táxi. Era um carro do Estado, ao serviço deste e, como tal, coagido a fazer o que lhe diziam, cumprindo as ordens recebidas. Em última instância o crime foi cometido pelo Estado. É o Estado que deve indemnizar a família, já que não pode devolver a vida ao pobre trabalhador.

Segundo um dito popular “quem se lixa é o mexilhão”. Neste caso os “mexilhões” são dois: o trabalhador morto e o motorista. O “peixe graúdo” safa-se sempre.

Domicília M. C. Costa, Vila Nova de Gaia

Paradoxos políticos

As próximas eleições legislativas são cruciais para o futuro do país. Não podemos voltar a ter um Governo sustentado por partidos “suspeitosos da riqueza criada pela iniciativa privada”, para utilizar uma expressão de Manuel Carvalho (PÚBLICO de 12 de Outubro de 2021).

É a iniciativa privada que cria riqueza. O Estado não tem aptidão nem sabe criar riqueza, antes pelo contrário. Até a China, um país comunista de partido único, entendeu isso e propiciou à iniciativa privada todas as condições para que essa riqueza pudesse ser criada. Foi a iniciativa privada que fez da China o colosso económico que hoje é. Pequim tem hoje mais bilionários (100) do que qualquer outra cidade do mundo.

Parece um paradoxo, mas para dar satisfação às reivindicações dos partidos da “geringonça” que apoiaram o Governo nos últimos anos, reivindicações essas que todos nós gostaríamos que fossem imediatamente exequíveis, é crucial manter esses partidos longe do Governo, impedindo que condicionem a sua actuação, sob pena de não sairmos desta estagnação económica em que há 20 anos nos encontramos.

Ronald Silley, West Vancouver (Canadá)