Da Belle Époque à era do turismo: 100 anos (e muitas histórias) do Majestic

Quem vê as fardas brancas impecavelmente vestidas pelos trabalhadores do Café Majestic não imagina que nelas cabe o sonho de um menino. Agostinho Barrias era apaixonado pelo Café Clube, em Vila Real, onde os empregados de mesa usavam luvas brancas para servir os clientes. Ainda adolescente, pediu para trabalhar no café, nem que fosse como voluntário. Mas nunca o conseguiu. Anos depois, emigrado no Brasil, cumpriria o desejo de servir às mesas, iniciando, sem saber, uma vida dedicada a esse negócio. No Porto, em 1983, torna-se proprietário do Majestic.