Transavia anuncia nova rota entre Porto e Ponta Delgada

Depois da ligação Porto-Funchal, “anual e bastante bem-sucedida”, a Transavia volta a apostar numa rota doméstica no mercado português, com o lançamento da nova ligação Porto-Ponta Delgada para a temporada de Primavera/Verão de 2022.

A nova rota entre a cidade do Porto e o principal aeroporto açoriano arranca a 27 de Março do próximo ano e deverá funcionar com “até dois voos semanais”, operados às quartas-feiras e domingos. Quanto a preços, deverão começar nos 30€, apenas ida, revela ainda a companhia aérea low cost, subsidiária do grupo Air France-KLM.

Esta é a terceira nova rota anunciada nos últimos meses pela Transavia para o aeroporto de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, depois de anunciar a abertura das ligações de/para Paris (aeroporto de Orly) e Amesterdão (Schiphol), no próximo Verão.

“Após um período bastante disruptivo, a Transavia tem envidado todos os esforços na reorganização da sua operação, no reforço da sua frota e na retoma da sua actividade de forma gradual – para oferecer cada vez mais opções de viagens a pequenos preços, sempre com a mesma qualidade de serviço”, afirma, em comunicado, Nicolas Hénin, director comercial da Transavia France. “Sendo um mercado histórico e estratégico para a nossa operação global, Portugal é um dos melhores exemplos dessa recuperação, especialmente junto dos turistas de lazer, que esperamos continuar até ao Verão de 2022.”

Além da nova rota, a transportadora aérea anunciou ainda o reforço das ligações de Porto e Lisboa para Paris no próximo Verão, “graças ao investimento continuado na frota”, que vai passar dos 40 aviões 737-800 que tinha no início de 2021 para 61 a partir de Abril de 2022.

Ainda que o programa de voos continue “sujeito às condições sanitárias e às restrições impostas pelas autoridades dos países em causa”, está previsto que a operação histórica entre o Porto e Paris-Orly “aumente fortemente”, com até 53 voos por semana (ou até oito voos diários), e entre Lisboa e Paris, com até cinco voos diários, no Verão de 2022 (de 27 de Março a 26 de Outubro).