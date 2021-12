Quatro eventos para viver um “Natal diferente”

Luzes de Natal? Visto. Vinho quente? Saboreado. Presépio? Montado. Agora que já cumpriu todos os requisitos mínimos para a época festiva, aposte em actividades diferentes, que façam deste Natal uma época diferente.

É esse o lema da FNAC para o mês da quadra festiva, que se reflecte numa programação repleta de apresentações de grande relevo, que nos chegam pela mão de grandes nomes do panorama cultural português. De Sérgio Godinho a José Rodrigues dos Santos, estes são os quatro eventos FNAC a não perder que seleccionámos para si — mas, não se esqueça, para conhecer a lista completa, não deixe de consultar a programação.

“Três-Vezes-Dez-Elevado-a-Oito-Metros-por-Segundo”, Noiserv

David Santos, famoso pelo projecto musical Noiserv, que em 2008 se estreou com “One Hundred Miles from Thoughtlessness”, surge-nos agora num formato diferente com o seu primeiro livro, “Três-Vezes-Dez-Elevado-a-Oito-Metros-por-Segundo”, em que reflecte sobre a velocidade a que nos vemos e sobre a inevitabilidade de poucas vezes nos encontrarmos. Assista à apresentação e ao encontro com o Noiserv, a 22 de Dezembro, às 18h00, no YouTube da FNAC.​

“Palavras São Imagens, São Palavras”, Sérgio Godinho

Foi em Novembro que chegou às bancas. “Palavras São Imagens, São Palavras”, o livro do histórico e respeitado cantor dos sete instrumentos, Sérgio Godinho. Aqui, não vemos letras e poemas a criarem canções, mas antes a ilustrarem fotografias que reflectem sobre temas tão amplos como a viagem, o amor, a memória, a arte, os acontecimentos diários — mundanos, únicos e irrepetíveis. Junte-se ao autor através do YouTube da FNAC, a partir de 20 de Dezembro.

Gonçalo Cadilhe e as suas aventuras

Conhecedor de viagens e contador de histórias, os relatos de Gonçalo Cadilhe alternam entre episódios de aventura e caricatos episódios on the road. No novo livro ” Sinal de GPS perdido", Cadilhe conduz-nos por itinerários inéditos à redescoberta do prazer de viajar e de ler sobre viagens. Assista no YouTube da FNAC, no dia 23 de Dezembro, às 18h00.

O “Jardim dos animais com alma"

O Homem e a natureza são as 2 figuras centrais do novo romance de José Rodrigues dos Santos. Nesta nova obra, o autor revela-nos a verdadeira natureza e conduz-nos numa viagem para descobrirmos o quão “bestas” são os humanos e quão humanos são as “bestas”.Em "Jardim dos animais com alma" , José Rodrigues dos Santos partilha uma profunda pesquisa científica por caminhos desconhecidos.

