CAVE, a garrafeira premium onde repousa o vinho que procura

Estamos prestes a reviver a magia do Natal. Não sem antes experienciar a azáfama que é ir às compras na frenética “caça” aos presentes certos para cada membro da família e amigos. Para uns uma tarefa divertida, para outros um dia inteiro perdido a saltar de lugar em lugar, em todo o caso não é razão para stressar nesta missão.

E por falar em presentes, haverá algum que reúne maior consenso e agrado que o de uma garrafa de vinho de qualidade? Daquelas que queremos guardar o rótulo para voltar a comprar? O vinho (quase sempre) agrada a gregos e a troianos, seja branco, tinto ou rosé. Mas nem sempre sabemos onde encontrar “o” vinho, aquela colheita específica que faz brilhar os olhos do enófilo da família, ou a garrafa que dá início a um percurso de descoberta para alguém que ainda está a aprender a conhecer os vinhos de topo. Mas agora há existe um local assim.

Chama-se CAVE, e é um novo espaço que encontra dentro das lojas Continente. Igual a uma garrafeira tradicional de rua, só que situado no interior de um supermercado, este espaço elegante distingue-se na perfeição nos corredores da garrafeira. Mas calma, aqui não há só vinhos - há muito mais, sobretudo para quem aprecia bebidas espirituosas de qualidade.

Uma garrafeira premium, com selo de qualidade

Escolher um vinho ou uma outra bebida com álcool requer alguma perícia e precisão. A não ser que a oferta se encontre rotulada, previamente seleccionada por alguém que conheça o universo da viticultura ao detalhe. Na CAVE, a garrafeira premium do Continente, há o tal selo de qualidade que tanto procuramos nesta escolha, sem termos que procurar muito. O mesmo é válido para a restante oferta: destilados de topo, espumantes, fortificados, aguardentes ou whiskies - apenas a título de exemplo - são algumas das bebidas que aqui se podem encontrar.

Foto

Com prateleiras envidraçadas e num ambiente escuro, premium, a CAVE antevê uma série propostas para oferecer nesta quadra do ano, ou comprar para beber e brindar à chegada de 2022. Na verdade, nem existe um pretexto para apostar num vinho de excelência ou num whisky requintado. Qualquer altura é perfeita, uma vez que ambos podem ser bebidos na hora ou podem ser guardados, como relíquias preciosas que se preservam para um dia especial. Na CAVE, essa missão é mais do que assegurada.

Vinhos de excelência, aqui tão perto

A escolha dos vinhos para este espaço é tão criteriosa que privilegia a produção nacional, incluindo colheitas muito limitadas e especiais. Significa isto que a CAVE tem referências diferenciadoras, que estão disponíveis no mercado em quantidades limitadas, muitas vezes com volumes muito reduzidos. São disso exemplo vinhos de regiões e sub-regiões menos conhecidas, como os DOC Colares ou os DOC Pico, dos Açores. Estão a tornar-se mais populares, mas ainda assim ainda estão envoltos em algum secretismo.

Outra qualidade a assinalar são os preços extraordinariamente competitivos. Com a representatividade nacional que o Continente tem, consegue democratizar o acesso à gama existente na CAVE, e oferecer vinhos de excepção portugueses - sobretudo do Douro e do Alentejo, que são as regiões preferidas dos portugueses - mas também de títulos internacionais, como o champanhe, o cognac ou os whiskies escoceses, irlandeses e japoneses.

A nível de produtores, o Continente selecciona grandes casas de prestígio, já bem conhecidas, como também dá algum palco a projectos mais pequenos e de certa forma irreverentes, como um convite à descoberta do melhor que se faz no nosso país, nesta área.

Onde encontrar a CAVE?

Actualmente há 41 lojas com este conceito de CAVE inserido na garrafeira do Continente. Dada a receptividade por parte dos clientes a este espaço, existe um plano de expansão para alargar a outras zonas do país, sobretudo zonas onde os clientes têm maior dificuldade a aceder a estas ofertas.

Apesar de variar entre lojas de maior dimensão, como as presentes no Continente de Matosinhos e no Continente do Colombo, e lojas de menor dimensão com espaços nos próprios lineares, a CAVE é sempre uma secção especial. Para já, corra ao Continente mais próximo e descubra uma CAVE. Depois, maravilhe-se e debata-se com a escolha: não será fácil.