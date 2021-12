Como aquecer a casa de forma sustentável

Portugal é um país em que o sol brilha a maior parte do ano, mas cujas casas não estão devidamente preparadas para o frio do Inverno. Os dados confirmam-no: mais de 85% dos alojamentos em Portugal são aquecidos de forma ineficiente e com défice de conforto térmico, contribuindo para a pobreza energética dos edifícios. Além disso, muitos dos aquecimentos utilizados não só têm um grande peso na factura do gás ou electricidade, como também na sustentabilidade ambiental. Mas há solução. No final, o ambiente vai agradecer-lhe… tal como a sua conta bancária.

Casa quente, ambiente protegido

A sustentabilidade ambiental está na ordem do dia. E não é para menos. Afinal, temos apenas 7 anos — segundo contas do Climate Clock, que avisa quanto tempo nos resta até atingirmos o ponto de não retorno — para salvar o planeta, revertendo o estado em que o deixámos, depois de anos de consumo desmesurável e de poluição constante. E esse revés deve começar em casa. O parque imobiliário europeu é responsável por cerca de 36% de todas as emissões de dióxido de carbono (CO2) na União Europeia (UE). Tendo em conta que aproximadamente 50% do consumo de energia final da UE é utilizado para aquecimento e arrefecimento, dos quais 80% são utilizados em edifícios, o potencial de descarbonização deste sector é enorme. A começar pelo sistema de aquecimento que se tem em casa. Escolher uma bomba de calor , nas quais a Daikin apresenta uma vasta gama de soluções, permite além do conforto ambiente (aquecimento ou arrefecimento), assegurar a produção de águas quentes sanitárias de forma eficiente e ao mesmo tempo contribuir para a descarbonização da Europa.​

Aquecer e descarbonizar

Parecem conceitos antagónicos, mas não são. Que o digam as Bombas de Calor Daikin Altherma: equipamentos altamente eficientes e uma das soluções para a descarbonização, uma vez que produzem mais energia do que a electricidade que consomem. Além disso, eliminam a queima de combustíveis fósseis (gás/gasóleo) e os gases de combustão associados, uma vez que utilizam energias renováveis. Reconhecendo as vantagens do produto, a Daikin quer levá-lo ao maior número de casas europeias possíveis, contribuindo desta forma positivamente para o cumprimento das ambiciosas metas definidas no pacote “Objectivo 55”, com vista à descarbonização da Europa até 2050.

Meta: a sustentabilidade ambiental A Daikin reconhece a importância da descarbonização do aquecimento residencial na Europa, em prol de um planeta mais limpo. É por isso que investe na capacidade de produção e inovação de bombas de calor. Para isso, a empresa pretende: - Instalar anualmente, até 2030, 4 milhões de bombas de calor;

- Expandir a capacidade de produção de bombas de calor;

- Reduzir a distância de entrega de bombas de calor aos clientes, com a criação de mais armazéns;

- Apoiar e formar instaladores de bombas de calor em 54 centros de formação distribuídos pela Europa.

Uma bomba de calor amiga do ambiente

Optar por uma bomba de calor Daikin é optar por uma maior eficiência energética, poupando na carteira e no ambiente:​

- Baixo teor de carbono: Apesar de serem uma tecnologia de aquecimento, as bombas de calor têm um baixo teor de carbono;

- Utilização de energias renováveis, como o ar, a água ou o solo, que se encontram disponíveis em abundância na Europa, sem ser preciso importá-las;​

- Utilização de electricidade renovável: As bombas de calor Daikin vão utilizar cada vez mais electricidade renovável;

- Equilíbrio da rede eléctrica, como bateria de armazenamento de energia térmica e como auxílio para equilibrar, de forma flexível, o fornecimento e a procura de energia.​

Como escolher uma bomba de calor?

As casas não têm todas as mesmas necessidades. É por isso que a Daikin disponibiliza diferentes bombas de calor destinadas a proporcionar o melhor conforto em função das necessidades (aquecimento ou arrefecimento) além de que permitem assegurar a produção de água quente sanitária com ou sem apoio de sistema solar térmico ou fotovoltaico. Descubra qual a mais indicada para si:

- Bomba de calor Ar-Água de alta temperatura: Com produção de água quente até 80ºC , sempre recorrendo ao aproveitamento da energia existente no ar ambiente.

Ideal para: Renovações e substituição de caldeiras antigas.

- Bomba de calor Ar-Água de baixa temperatura: Com produção de água quente até 65ºC, sempre recorrendo ao aproveitamento da energia existente no ar ambiente.

Ideal para: Novas construções, renovações e edifícios ecológicos.

- Bomba de calor geotérmica: Distingue-se das demais pela utilização da energia do solo, permitindo a produção de água quente até 65ºC.

Ideal para: Novas construções, renovações e edifícios ecológicos.