Prazo para entrega de propostas de análise do novo aeroporto foi prorrogado

O prazo para os candidatos apresentarem as suas propostas para elaborar a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) que irá determinar onde será localizado o novo aeroporto de Lisboa foi prorrogado até ao próximo dia 10 de Janeiro. De acordo com as informações prestadas por fonte oficial do Instituto da Mobilidade e Transportes (IMT), que lançou o concurso em Outubro, o prolongamento do prazo foi efectuado “a pedido dos interessados”.