Conselho tarifário da ERSE alerta para pressões futuras nos preços para a indústria

Órgão consultivo da ERSE assinala que o “envelope de ‘assistência financeira’ excepcional” do Governo para as tarifas de electricidade de 2022 beneficiou exclusivamente a indústria. Medidas excepcionais de contenção tarifária atingiram 508,5 milhões de euros

O parecer do conselho tarifário da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) às tarifas da electricidade para 2022 (publicadas na quarta-feira, 15 de Dezembro) frisa que “é ainda incerto” o momento de estabilização de preços do mercado grossista e que há o risco de não se repetirem as medidas extraordinárias de contenção tarifária que foram fundamentais para aliviar as tarifas de acesso às redes ao sector industrial.