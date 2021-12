Tribunal indefere pedido para suspender castigo de Sérgio Conceição

Treinador do FC Porto deverá falhar os dois próximos jogos, incluindo um clássico com o Benfica que também não contará com Jorge Jesus.

O Tribunal Central Administrativo Sul (TCAS) indeferiu o pedido do FC Porto para suspender o castigo de 15 dias de Sérgio Conceição, que deverá falhar os jogos com Vizela e Benfica, anunciou o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).

“Julga-se a presente providência cautelar improcedente e absolve-se a Federação Portuguesa de Futebol do pedido, mantendo-se integralmente a decisão”, refere o TCAS, numa resposta enviada ao TAD com a decisão proferida.

Sérgio Conceição já esteve ausente do banco do FC Porto no jogo da Taça da Liga, frente ao Rio Ave, e deverá falhar também o jogo de domingo frente ao Vizela, para a I Liga portuguesa de futebol, e a partida do dia 23 de Dezembro, frente ao Benfica, nos oitavos-de-final da Taça de Portugal.

O FC Porto tinha recorrido para o TAD, depois de o pleno do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ter rejeitado o recurso do treinador do FC Porto à suspensão de 15 dias.

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, foi suspenso por 15 dias devido a declarações sobre a arbitragem no encontro com o Belenenses SAD, em Fevereiro. Além da suspensão, o treinador dos “dragões” terá ainda de pagar uma multa de 7.650 euros, pelas declarações após o encontro da 17.ª jornada da edição passada da I Liga.

De resto, o “clássico” da Taça de Portugal frente ao Benfica, agendado para 23 de Dezembro, poderá ser disputado sem nenhum dos treinadores principais nos respectivos bancos, já que o técnico do Benfica, Jorge Jesus, também se encontra a cumprir um castigo de 15 dias e vai falhar, pelo menos, a próxima partida das “águias”, com o Marítimo, para a I Liga, no domingo, após já ter ficado afastado do duelo com o Sporting da Covilhã, na quarta-feira, para a Taça da Liga.