Hóquei: FC Porto bate Sporting na primeira mão da Taça Intercontinental

O FC Porto deu nesta sexta-feira um passo importante rumo à conquista da Taça Intercontinental de hóquei em patins. Na primeira mão da final, no Dragão Arena, os “azuis e brancos” venceram o Sporting por 6-3 e voltam a medir forças com os “leões” no domingo, no embate decisivo.

Depois de um período inicial de estudo mútuo, um erro do Sporting permitiu a Ezequiel Mena sair isolado e inaugurar o marcador, tendo o FC Porto aproveita o momento para ampliar, pouco depois, por Reinaldo García.

Golos de Ezequiel Mena, Reinaldo García, Gonçalo Alves (2), Carlo di Benedetto e Telmo Pinto



Na recta final do primeiro tempo, porém, o Sporting respondeu. Gonzalo Romero reduziu, na marcação de um livre directo, e Toni Pérez igualou, com um desvio ao segundo poste após assistência de Ferran Font.

A reentrada em pista foi demolidora por parte do FC Porto e, em minuto e meio, quase cavou uma diferença de três golos. Primeiro foi Gonçalo Alves, com um stickada de longe, depois Carlo di Benedetto, com um remate cruzado, e ainda houve um livre directo, que Ângelo Girão defendeu.

A ganhar por 4-2, o FC Porto foi gerindo bem as operações e conseguiu mesmo chegar ao quinto golos, por Telmo Pinto, antes de Romero reduzir novamente, e outra vez de livre directo, a castigar a 10.ª falta dos “dragões”.

Já nos instantes finais, Gonçalo Alves ainda foi a tempo de fazer o 6-3, garantindo que o FC Porto chegará ao encontro de domingo (18h, no pavilhão João Rocha) com uma vantagem significativa, para poder conquistar pela primeira vez o troféu.